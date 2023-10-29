الامارات | غاندوغان يرفع معنويات زملائه في برشلونة بعد الخسارة في الكلاسيكو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب لاعب برشلونة، الألماني غاندوغان زملاءه بنسيان ما حصل في الخسارة أمام ريال مدريد 2-1، وذلك من أجل التعويض في المباريات المقبلة. وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن ما جرى في غرفة الملابس لبرشلونة، بعد الخسارة، حيث أكدت أنه كانت هناك حالة كبيرة من الحزن وخيبة الامل، خاصة وأن برشلونة كان مسيطرا على المباراة، لكن ريال مدريد بفضل نجمه الانجليزي بيلينغهام استطاع قلب النتيجة للريال رغم تقدم برشلونة1-0 في الشوط الاول.

وذكرت أن غاندوغان حاول إخراج زملائه من حالة الإحباط ورفع معنوياتهم، مؤكدا لهم أن الدوري ما يزال طويلا، وبرشلونة قادر على التعويض.