الامارات | تحديد مدة غياب تشواميني عن ريال مدريد

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مدة غياب تشواميني عن ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم عن أن نجم ريال مدريد، الفرنسي تشواميني، سيغيب لثمانية أسابيع على أقل تقدير، وذلك بعد أن أعلن النادي اليوم في بيان صحافي عن إصابة اللاعب بكسر في مشط القدم، بسبب الإجهاد المتواصل الذي تعرض له. ومن المنتظر أن يغيب تشواميني عن مباريات مهمة لريال مدريد، ومنتخب فرنسا خلال شهر نوفمبر المقبل.
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