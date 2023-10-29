مرموش يقود تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الألماني دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة بوروسيا دورتموند، والذي يشهد تواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الحالي 2023 – 2024.

مروش يقود تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوروسيا دورتموند

ويقود عمر مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوروسيا دورتموند ومعه النجم التونسي إلياس السخيري، ويتواجد ماريو جوتزة على مقاعد البدلاء وضم التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى: كيفين تراب

في خط الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.

في خط الوسط: أوريليو بوتا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس.

في خط الهجوم: عمر مرموش – أنسجار كناوف - فارس شايبي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوروسيا دورتموند كل من هرفوي سموليتيتش وكريستيان ياكيتش وماكوتو هاسيبه وتيموني تشاندلر وبيتر هاوجي وإيريك جونيور دينا وماريو جوتزه ونيليس نكونكو وينتس غرال.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السابع برصيد 13 نقطة، حيث خاض 8 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراة واحدة.

بينما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد 20 نقطة، حيث لعب 8 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يخسر في أية مباراة.