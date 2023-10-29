صن داونز يتفوق على الأهلي بهدف في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق فريق صن داونز على الأهلي بهدف من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب لوفتوس ستاديوم بجنوب أفريقيا، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي.





جاء هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعب ماسيكو من تسديدة خارجية عند الدقيقة 52، استقرت أقصى الجهة اليسرى للحارس محمد الشناوي.



وغلب الأداء الدفاعي على الأهلي طيلة أحداث اللقاء، مع الاعتماد فقط على الكرات المرتدة وانطلاقات الثنائي رضا سليم وبيرسي تاو، ثم طاهر محمد طاهر عقب مشاركته بديلاً.



ومن المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين مساء يوم الأربعاء المقبل الأول من نوفمبر،على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الفريقين..

وجاء تشكيل الفريق الجنوب أفريقيا في بداية المباراة كما يلي.

في حراسة المرمى: رونوين ويليامس.

خط الدفاع: عبدالمنعم بوطويل، موسى ليبوسا، ريفالدو كوتزي، أوبري موديبا.

خط الوسط: خوليسو موداو، تيبوهو موكيانا، مارسيلو أليندي، جونيور ميندييتا.

الهجوم: ثيمبا زواني، جاستون سيرينو.

بينما شهد تشكيل الأحمر في اللقاء تغييرات بالجملة، وفقًا لما أعلنه السويسري مارسيل كولر، مدرب الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي في بداية المباراة كما يلي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

وتقرر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة مباشرة فور انتهاء المواجهة، على أن يبدأ الفريق الأحمر استعداداته لمواجهة الإياب.