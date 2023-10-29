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موعد مباراة الأهلي وصن داونز في السوبر الأفريقي "العودة"

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ياسر رشاد - القاهرة -  يستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية موعد مباراة الأهلي وصن داونز مساء الأربعاء المقبل في المباراة المرتقبة على استاد القاهرة الدولي ضمن إياب ضمن منافسات دور إياب السوبر الأفريقي.

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ويحل صن داونز ضيفًا ثقيلًا على الأهلي مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة بحضور كامل لجماهير النادي الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد  عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

موعد مباراة  الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي 

من المقرر ان يلعب الأهلي وصن داونز في لقاء العود 1 من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية ، 10 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و صن داونز 

تذاع مباراة الأهلي وصن داونز على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورت وأبوظبي ، بجانب أون تايم سبورت.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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