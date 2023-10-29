غلق ملعب نادي الشباب السعودي بعد مباراة واحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أغلق نادي الشباب ملعبه الجديد الذي تم افتتاحه يوم 21 من شهر اكتوبر الجاري، ضمن منشآته الجديده بمنافسات الموسم الحالي من دوري روشن للمحترفين.

غلق ملعب نادي الشباب السعودي

جاء افتتاح ملعب نادي الشباب تزامناً مع مباراته أمام الطائي، في لقاء شهد حضور جماهيري كبير بعد مقاطعه المشجعين لمباريات شيخ الاندية السعودية في الجولات الخمسة الأخيره قبل لقاء الافتتاح للملعب الجديد.

وجاء إغلاق ملعب نادي الشباب اليوم بسبب الزراعة الشتوية، ومن المقرر أن يستمر غلق الملعب لما بعد فترة التوقف الدولية المقبلة، بالرغم من لعب الفريق مواجهة واحدة على أرضية الملعب الذي تم افتتاحه، والذي شهد انتصار الليوث على الطائي بثنائية ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

من المقرر أن تقام مباراة الشباب المقبلة أمام فريق الاتحاد، على ملعب الملك فهد الدولي، بعد أن يلاقي الفتح في الأحساء، يوم الثلاثاء، ضمن مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.