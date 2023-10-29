مروان حمدي يغيب عن لقاء المصري أمام البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب مروان حمدي مهاجم فريق النادي المصري أمام البنك الأهلي في مواجهة البنك الأهلي بعد إيقافه وإحالته للتحقيق.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق مع إيقافه لحين التحقيق معه فيما بدر منه خلال مباراة فريق بيراميدز الماضية.

حيث قام بالبصق على الجماهير خلال استبداله وخروجه من الملعب.

وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدورى

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.