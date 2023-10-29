الوحدة يقترب من إقالة مدربه موسيماني

ياسر رشاد - القاهرة - أقترب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الوحدة من الرحيل عن صفوف النادي الإماراتي بعد أربعة شهور من توليه مهمة القيادة الفنية للفريق.

أكدت التقارير الصحفية الإماراتية أن نادي الوحدة قرر إقالة المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني دون تفاصيل عن السبب.

وتعاقد الوحدة مع موسياني مدرب الأهلي الأسبق، في شهر يونيو الماضي بعد رحيله عن تدريب أهلي جدة السعودي.

وسقط الوحدة أمام اتحاد كلباء بهدفين لهدف في الجولة السادسة من عمر دوري الخليج العربي، ويستعد الفريق لمواجهة عجمان في الجولة السابعة من الدوري المقرر لها يوم السبت المقبل.

موقف الوحدة في جدول ترتيب الدوري الإماراتي:



ويحتل الوحدة الإماراتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي ويملك في رصيده 9 نقاط بعد خوضه 6 مباريات بعد تحقيق الانتصار في 3 مباريات، وخسارة مثلهم.

