عودة كوكا لقائمة منتخب مصر استعدادا لمعسكر نوفمبر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه في الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.





وشهدت القائمة عودة أحمد حسن كوكا، مهاجم بينديك سبور التركى للمرة الثانية على التوالي بعد تواجده في معسكر أكتوبر الذي تخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر.

قائمة المحترفين:



محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الأولى أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 بليبريا.

