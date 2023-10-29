مودرن فيوتشر يحسم موقف المصابين من مواجهة البنك الأهلي

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الطبي لفريق مودرن فيوتشر موقف اللاعبين المصابين بالفريق من المشاركة في اللقاء المرتقب أمام البنك الأهلي، والمقرر له غداً الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري NILE.

وتعرض فريق مودرن فيوتشر إلى العديد من الإصابات في صفوف فريقه خلال المرحلة الحالية ضمن العناصر الأساسية، حيث يقترب من الغياب عن الفريق فى مباراة البنك الأهلى المقبلة كل من، ناصر ماهر صانع العاب الفريق بسبب الإصابة على مستوى الأنكل، بينما يخضع أحمد عاطف مهاجم الفريق للتأهيل حاليا بسبب الام بالظهر والكاميرونى جوناثان بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ فترة كبيرة على مستوى الركبة.

بينما عاد على الفيل مدافع فريق مودرن فيوتشر للمشاركة فى التدريبات الجماعية وظهر بشكل قوى عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية وحرمته من عدة تدريبات، وغاب على الفيل عن مباريات فريق مودرن فيوتشر الأخيرة بداعى الإصابة على مستوى القدم وخضع لبرنامج علاجى تحت أشراف طبيب الفريق.