شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. صن داونز يواصل الهجوم بعد التقدم أمام الأهلي بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المُقامة حالياً باستاد لوفتوس في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، وأصبحت النتيجة تقدم صن داونز بهدف نظيف.

بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين وضغط الأهلي مُبكراً وأشهر الحكم البنيني لويس ديجيندو بطاقة صفراء في للاعب صن داونز خوليسو مودو في الدقيقة الرابعة بسبب التدخل بيده في وجه رضا سليم.

بمروو الوقت نشط أداء صن داونز وبدأ صاحب الأرض ينشط من ناحية اليمين والشمال ،وتعرض رضا سليم لإصابة قوية ،واستكمل المشاركة في اللقاء بعدما تلقى العلاج.

أنحصر أداء الأهلي وسط الملعب ولعب على الهجمة المرتدة فيما كانت الخطورة واضحة لـ صان داونز وأنقذ الشناوي فرصة هدف مُحقق للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 30 بعدما تصدى لرأسية من أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي.

يتواصل الأداء الهجومي للفريق الجنوب أفريقي وسط تراجع من الأهلي ونال موكيانا بطاقة صفراء للخشونة مع ديانج في الدقيقة 45 ،وبعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

يلعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو وصلاح محسن.

فيما يضم تشكيل صن داونز كلاً من : ويليامز، ثم كيكانا، كوتزي، عبد المنعم بوطويل، مودوا، موكيانا، موديبا، أليندي، زاوني، سيرينو، ماسيكو.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنشاط ملحوظ من جانب صن داونز الذي هاجم بضراوة وسط تراجع واضح من اداء معظ لاعبي الأهلي خاصة مروان عطية وأفشة ومحمد هاني ، ومرر مروان عطية كرة خاطئة ليتسلم ثابيلو ماسيكو لاعب صن داونز الكرة ويسددها بيسراه في الدقيقة 53 لتسكن شباك الشناوي.