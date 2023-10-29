شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدفع بموديست وأكرم توفيق بدلا من صلاح محسن ومحمد هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع السويسري مارسيل كولر بالثنائى موديست وأكرم توفيق مكان صلاح محسن ومحمد هانى فى الدقيقة 68 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الأهلى وصن داونز فى ذهاب نصف نهائى الدوري الأفريقى.

تقدم فريق صن داونز بهدف فى شباك النادى الأهلى في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه ماسيكو.

بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين وضغط الأهلي مُبكراً وأشهر الحكم البنيني لويس ديجيندو بطاقة صفراء في للاعب صن داونز خوليسو مودو في الدقيقة الرابعة بسبب التدخل بيده في وجه رضا سليم.

تسديدة صعبة سكنت مرمى الشناوي .. الهدف الأول لصن داونز في النادي الأهلي pic.twitter.com/A6zAPGyhnZ

— OnTime Sports (@ONTimeSports)

تسديدة صعبة سكنت مرمى الشناوي .. الهدف الأول لصن داونز في النادي الأهلي pic.twitter.com/A6zAPGyhnZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 29, 2023

بمروو الوقت نشط أداء صن داونز وبدأ صاحب الأرض ينشط من ناحية اليمين والشمال ، وتعرض رضا سليم لإصابة قوية واستكمل المشاركة في اللقاء بعدما تلقى العلاج.

انحصر أداء الأهلي وسط الملعب ولعب على الهجمة المرتدة فيما كانت الخطورة واضحة لـ صان داونز وأنقذ الشناوي فرصة هدف مُحقق للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 30 بعدما تصدى لرأسية من أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي.

يتواصل الأداء الهجومي للفريق الجنوب أفريقي وسط تراجع من الأهلي ونال موكيانا بطاقة صفراء للخشونة مع ديانج في الدقيقة 45 ،وبعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

يلعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو وصلاح محسن.

فيما يضم تشكيل صن داونز كلاً من : ويليامز، ثم كيكانا، كوتزي، عبد المنعم بوطويل، مودوا، موكيانا، موديبا، أليندي، زاوني، سيرينو، ماسيكو.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني فى ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بترو أتلتيكو الأنجولي فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب فى جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

فى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى.