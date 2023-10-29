شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق أسوان فوزا مهما على غزل المحلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، باستاد أسوان الدولى، فى افتتاح مباريات الجولة السادسة من مسابقة دورى المحترفين 2023/ 2024.

افتتح حسام عرفات التسجيل مبكرا لأسوان في الدقيقة 10 بعدما استغل عرضية متقنة ليضعها في شباك عمرو شعبان دون رقابة من مدافعى أسوان، وأضاف محمد مرسى الهدف الثانى في الدقيقة 16 بعدما اخترق دفاع المحلة وسدد بقوة على يسار عمرو شعبان.

بهذه النتيجة رفع فريق أسوان رصيده إلى النقطة 7 ليتقدم إلى المركز الحادى عشر فى ترتيب دورى المحترفين، جمعها من 6 مواجهات حتى الآن، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 3 لقاءات.

بينما بقى فريق غزل المحلة في المركز الثانى فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 11 نقطة، جمعها من 6 مباريات حتى الآن، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

وجاء تشكيل أسوان لمواجهة غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: مسعد عوض

الدفاع: بليلة، كاستيلو، صابر الشيمى، على فتحى

الوسط: عنانى، بلال جمال، محمد مرسى، محمود لوكس، حسام عرفات

الهجوم: عمر سعودى

فيما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: عمرو الجزار، أحمد طارق، عبد الرحمن بودى، محمد جابر

الوسط: شيكو محارب، محمود غالى، محمد حجازى

الهجوم: عبده يحيى، تشارليز، عمرو مصطفى