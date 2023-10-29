شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يعود للمشاركة مع الأهلى بعد غياب 309 أيام بسبب الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادى الأهلى للمشاركة مع فريقه بعد غياب 309 أيام عن الملاعب، وذلك منذ إصابته بقطع فى الرباط الصليبى في 24 ديسمبر 2022 أي مايعادل تسعة شهور وأسبوع وثلاثة أيام ، بما يساوى 284 يوماً.

دفع السويسري مارسيل كولر بالثنائى موديست وأكرم توفيق مكان صلاح محسن ومحمد هانى فى الدقيقة 68 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الأهلى وصن داونز فى ذهاب نصف نهائى الدوري الأفريقى.

تقدم فريق صن داونز بهدف فى شباك النادى الأهلى في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه ماسيكو.

ويصنف النجم الشاب باعتباره أحد أهم المواهب في كرة القدم المصرية، كما أنه بات من الأعمدة الأساسية في منتخب مصر رفقة روي فيتوريا.

وخلال كأس أمم أفريقيا 2022 تعرض أكرم توفيق لإصابة الرباط الصليبي في مباراة نيجيريا الافتتاحية لدور المجموعات، وبعد غياب قارب على التسعة أشهر، سجل عودته وسرعان ما عاد أساسيا لتشكيلة الأهلي.

لكن يبدو أن الأقدار تعاند صاحب الـ25 عاما، فبعد مباراة كبيرة قدمها أمام فاركو في الدوري المصري، وأثناء التدريبات مع الأهلي، داهمته إصابة الرباط الصليبى مرة أخري

ورفض كولر فكرة التسرع فى إشراك أكرم توفيق بمباريات الفترة الأخيرة خوفاً على اللاعب، ولرغبة المدرب السويسري فى عودته لتشكيل الفريق بشكل

تدريجى فى ظل قوة الالتحامات المعروفة عن أكرم توفيق.

واجمالا.. لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة، بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.