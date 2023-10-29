شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم التعاقد يحسم تجديد عقود لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، دراسة ملف تجديد عقود اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير، إلا أنه لن يتم فتح باب المفاوضات مع لاعبى الفريق إلا بعد إنهاء أزمة القيد، التى تٌعد الشغل الشاغل للمجلس خلال الفترة الحالية.

وعلى رأس اللاعبين ممن تنتهى عقودهم كل من أحمد فتوح، أوباما، شيكابالا، ثنائى حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحى، روقا، محمود علاء، ومحمد عبد الغنى.

ومن المقرر أن يتم الاتفاق مع اللاعبين المقرر مفاوضاتهم على صرف مقدم التعاقد مع تأجيل سداد مستحقاتهم المالية المتأخرة، على أن يتم فتح ملفات تجديد عقود اللاعبين بعد إنهاء أزمة إيقاف القيد، التي يسعى المجلس لحلها فى أسرع وقت، باستثناء أحمد فتوح الذى طلب الحصول على مقدم التعاقد بالإضافة إلى المستحقات المالية المتأخرة، وهو ما لم يتم حسمه حتى الآن من مجلس الإدارة، خاصة أن المفاوصات مع اللاعب مازالت مستمرة لتجديد تعاقده مع الزمالك.

ووفقا لخطوات مجلس الإدارة فإنه يتم إنهاء أزمة القيد ثم الدخول فى مفاوضات مع لاعبين جدد في المراكز التى تحتاج تدعيماً، إضافة إلى ملف التجديد مع لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير.