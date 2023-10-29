شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخسر بهدف من صن داونز وينتظر حسم "تذكرة" النهائي فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خسر الأهلي بهدف نظيف من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد لوفتوس، فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
سجل ثابيلو ماسيكو هدف صن داونز في الدقيقة 53 ، وينتظر الفريقان الحسم في مباراة الإياب المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة فى الثامنة مساءً.
لعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو وصلاح محسن.
فيما ضم تشكيل صن داونز كلاً من: ويليامز، ثم كيكانا، كوتزي، عبد المنعم بوطويل، مودوا، موكيانا، موديبا، أليندي، زاوني، سيرينو، ماسيكو.
بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين وضغط الأهلي مُبكراً وأشهر الحكم البنيني لويس ديجيندو بطاقة صفراء في للاعب صن داونز خوليسو مودو في الدقيقة الرابعة بسبب التدخل بيده في وجه رضا سليم.
بمروو الوقت نشط أداء صن داونز وبدأ صاحب الأرض ينشط من ناحية اليمين والشمال، وتعرض رضا سليم لإصابة قوية ،واستكمل المشاركة في اللقاء بعدما تلقى العلاج.
أنحصر أداء الأهلي وسط الملعب ولعب على الهجمة المرتدة فيما كانت الخطورة واضحة لـ صان داونز وأنقذ الشناوي فرصة هدف مُحقق للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 30 بعدما تصدى لرأسية من أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي.
يتواصل الأداء الهجومي للفريق الجنوب أفريقي وسط تراجع من الأهلي ونال موكيانا بطاقة صفراء للخشونة مع ديانج في الدقيقة 45 ،وبعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.الشوط الثاني
بدأ الشوط الثاني بنشاط ملحوظ من جانب صن داونز الذي هاجم بضراوة وسط تراجع واضح من اداء معظ لاعبي الأهلي خاصة مروان عطية وأفشة ومحمد هاني ، ومرر مروان عطية كرة خاطئة ليتسلم ثابيلو ماسيكو لاعب صن داونز الكرة ويسددها بيسراه في الدقيقة 53 لتسكن شباك الشناوي.
واصل صن داونز الضغط وانقذ الشناوي فرصة هدف ثان للأهلي في الدقيقة 55 ،بعدما حوّل كرة خطرة إلى ضربة ركنية، وأهدر محمد عبد المنعم فرصة تسجيل هدف مؤكد في الدقيقة 62 بعدما وصلته كرة من بيرسي تاو لكنه سددها بعيداً عن الشباك ،ورفض الحكم طلب لاعبي صن داونز بإحتساب ركلة جزاء لصالحهم بدعوى عرقلة أفشة لأحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي.
وفي الدقيقة 68 شارك موديست بدلاً من صلاح محسن ، وأكرم توفيق بدلاً من محمد هاني ليعود أكرم توفيق للمشاركة بعد طول غياب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
وفي أول لمسة لأكرم توفيق ، كاد يتسب في هدف ضد الأهلي بعدما أعاد كرة لأحد لاعبي صن داونز وسددها الأخير لكن الشناوي أنقذ الموقف ، وضغط الاهلي عدة دقائق في وسط الملعب لكن دون فاعلية هجومية على مرمى صاحب الأرض وشارك طاهر محمد طاهر بدلاً من رضا سليم في الدقيقة 82.
وأشهر الحكم البنيني بطاقة صفراء ضد رامي ربيعة للإعتراض على قراراته ، وحاول الاهلي زيارة شباك صاحب الأرض وطالب لاعبيه الحكم بإحتساب ركلة جزاء لهم بعد خطأ من لاعب الفريق الجنوب أفريقي لكن الحكم رفض وأهدر طاهر أكثر من فرصة لينتهي اللقاء بفوز صن داونز بهدف نظيف.
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