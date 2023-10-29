شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعباً فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة الداخلية بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الداخلية غدا، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى Nile.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة الداخلية كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزى، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلانى، حمدى النقاز، محمد دسوقى، عصام صبحى، كريم عرفات، عبد الله حسن

الوسط: محمد حسن، عمر الساعى، عماد حمدى، محمد عبد السميع، أحمد وجيه، عبد الرحمن مجدى، نادر فرج، مروان حمدى، محمود الشبراوى، محمد وجدى

الهجوم: ياو أنور، باسم مرسى، حسن صابر

وأنهى فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال استعداداته اليوم الأحد، لمواجهة الداخلية فى الرابعة عصر غد، الاثنين باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري Nile .

ويسعى إيهاب جلال لعلاج العقم التهديفى الذى لازم الفريق فى المباريات الماضية، حيث سجل لاعبو الدراويش 4 أهداف فقط خلال الـ4 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

من ناحية أخرى، احتج مسئولو نادى الإسماعيلي، فى خطاب رسمي لاتحاد الكرة، على طاقم حكام مباراته أمام فاركو، التى أقيمت مساء الأحد؛ بسبب الأخطاء التى حدثت فى المباراة، مطالبين بحكام دولية في مبارياته المقبلة داخل وخارج الإسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.