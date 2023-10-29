شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: استقبلنا هدفا أمام صن داونز من خطأ تمرير.. وأين الفار من ركلة الجزاء؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن خسارة فريقه من صن داونز بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، قائلا، "أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، خاصة فى الشوط الأول، وأدينا مستوى جيدا، ولكن كان علينا أن نبذل جهدا أكبر خاصة فى الشق الهجومي".

وأضاف كولر، فى تصريحات بعد المباراة، "فى الشوط الثاني استقبلنا هدفاً من خطأ بسبب سوء التمرير، ومن بعد الهدف المباراة كانت متكافئة بين الفريقين".

وتابع كولر، "لنا ركلة جزاء والحكم لم يحتسبها ولا أعلم لماذا، وأتساءل، أين الفار من هذه اللعبة، وفى النهاية علينا التعويض فى القاهرة".

وخسر الأهلي بهدف نظيف من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد لوفتوس، فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

سجل ثابيلو ماسيكو هدف صن داونز في الدقيقة 53 ، وينتظر الفريقان الحسم في مباراة الإياب المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة فى الثامنة مساءً.