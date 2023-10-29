شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى قبل مباراة الطلائع وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق طلائع الجيش مع نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دورى Nile ، باللقاء الذى يقام باستاد جهاز الرياضة، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث يدخل طلائع الجيش المباراة بعد الهزيمة من المصرى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما حقق سيراميكا فوزا كبيرا على الداخلية برباعية نظيفة فى نفس الجولة.

وقبل المباراة يتصدر مابولولو لاعب فريق الاتحاد السكندرى ترتيب هدافى الدورى برصيد 5 أهداف، ويليه مصطفى زيكو لاعب زد إف سى برصيد 4 أهداف.

ترتيب هدافى دورى Nile

مابولولو الاتحاد السكندري 5

مصطفى زيكو زد اف سي 4

حسام اشرف بلدية المحلة 4

احمد بلحاج الجونة 4

بيرسي تاو الأهلي 4

فيستون مايلي بيراميدز 3

فادي فريد سموحة 3

أحمد سيد زيزو الزمالك 3

أحمد قندوسي سيراميكا 3

يوسف أوباما الزمالك 2

ياو أنور الإسماعيلي 2

إسلام سليمة الاتحاد السكندري 2

بواتينج الاتحاد السكندري 2

عمر كمال مودرن فيوتشر 2

عمرو قلاوة سموحة 2

ميدو جابر المصري 2