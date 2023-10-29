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ترتيب هدافى الدورى قبل مباراة الطلائع وسيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق طلائع الجيش مع نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دورى Nile ، باللقاء الذى يقام باستاد جهاز ، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث يدخل طلائع الجيش المباراة بعد الهزيمة من المصرى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما حقق سيراميكا فوزا كبيرا على الداخلية برباعية نظيفة فى نفس الجولة.

وقبل المباراة يتصدر مابولولو لاعب فريق الاتحاد السكندرى ترتيب هدافى الدورى برصيد 5 أهداف، ويليه مصطفى زيكو لاعب زد إف سى برصيد 4 أهداف. 

ترتيب هدافى دورى Nile 

مابولولو   الاتحاد السكندري        5

مصطفى زيكو   زد اف سي        4

حسام اشرف    بلدية المحلة        4

احمد بلحاج      الجونة             4                        

بيرسي تاو      الأهلي              4                    

فيستون مايلي   بيراميدز           3           

فادي فريد    سموحة               3                      

أحمد سيد زيزو  الزمالك          3

أحمد قندوسي   سيراميكا         3

يوسف أوباما    الزمالك          2

ياو أنور      الإسماعيلي         2               

إسلام سليمة   الاتحاد السكندري  2     

بواتينج      الاتحاد السكندري     2

عمر كمال     مودرن فيوتشر     2               

عمرو قلاوة   سموحة             2

ميدو جابر   المصري          2     

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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