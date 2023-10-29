شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: سنفعل كل ما بوسعنا لتسجيل أهداف أمام صن داونز والصعود للنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه حافظ على غلق كل المساحات وعلى التوازن الدفاعي فى الشوط الأول من مباراته أمام صن داونز، والتي خسرها بهدف نظيف فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "كان علينا الهدوء فى كرة هدف صن داونز، والمباراة كانت متساوية بين الفريقين، وكانت هناك ركلة جزاء لم تحتسب، وهذا دليل أن الحكام فى أفريقيا ليس لديهم تواصل كافٍ مع الفار".

وأضاف كولر، "الفار لابد أن يكون لديه اتصال أكثر مع حكم الساحة، لأن هذا الأمر يتكرر كثيرا، والكرة كانت واضحة وكان يجب على الحكم مراجعتها".

وأشار كولر إلى أنه فى الشوط الثاني دخل مرمانا هدف مبكر من خطأ فى التمرير وبعد الهدف المباراة كانت سجالا بين الفريقين، ولايزال لدينا فرصة، وأعتقد أن المباراة القادمة ستحسم كل شيء، وبالطبع سنسجل فى القاهرة وسنفعل كل شيء فى استطاعتنا من أجل الصعود، كما أن جماهيرنا ستدعمنا في القاهرة من أجل الصعود".

وأضاف، "صن داونز فريق قوي فى أفريقيا ودائما ينافس على البطولات، ولكن سنفعل كل ما في وسعنا فى مباراة العودة من أجل التأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي".