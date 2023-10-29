الحسم في القاهرة.. الأهلي يخسر بهدف أمام صن داونز في الدوري الإفريقي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر الأهلي أمام مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأحد، على أرضية ملعب لوفتوس في بريتوريا، في بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي بعد تخطيه عقبة سيمبا التنزاني بالتعادل في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق، ثم التعادل في الإياب بالقاهرة بنتيجة 1-1.

فيما تأهل فريق صن داونز بعد الفوز على بترو أتليتكو بهدفين دون رد في لقاء الذهاب، ثم التعادل سلبيًا بمواجهة الإياب.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب ماسيكو في الدقيقة 51 عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لـ محمد الشناوي.

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ومن المقرر ان تقام مباراة الإياب مساء الأربعاء المقبل.

وبدأ الأهلي مواجهة صن داونز بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: صلاح محسن.

وبدأ صن داونز مباراة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – ثيبوهو موكوينا – جرانت كيكانا.

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل.

الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو.