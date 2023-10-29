شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يتدخل.. استنفار أمني في كولومبيا بعد اختطاف والد لويس دياز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الكولومبية الاستنفار الأمني لإنقاذ لويس مانويل دياز، والد لويس دياز مهاجم فريق ليفربول، عقب تعرضه للاختطاف مع زوجته، السبت، إذ انضمت قوات من الجيش إلى عملية البحث.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن القضية المعقدة أدت إلى تولي الجنرال ويليام سلامانكا قائد الشرطة الكولومبية للتحقيق بنفسه، مستعيناً بكافة الأجهزة الأمنية المتاحة.

وأكد سلامانكا أنه كلف بفحص كل سيارة وشخص يسيرون في الشوارع في محاولة العثور على والدي لويس دياز، وبعد ساعات أعلن إنقاذ والدته.

وأوضحت وسائل الإعلام أن والدي لويس دياز كانا في سيارتهما حين اعترضهما مسلحين على دراجة نارية، وقاموا بسرقتهما واختطافهما، قبل تحرير الشرطة لسيلينيس مارولاندا، والدة اللاعب.

وانضمت قوات من الجيش الكولومبي إلى عملية البحث عن والد لويس دياز الذي يبقى مفقوداً، فيما ناشد اتحاد كرة القدم المحلي، ببذل أقصى جهودها للعثور على لويس مانويل دياز.