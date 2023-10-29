شكرا لقرائتكم خبر عن 3200 مشاركة في طواف دبي الوردي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، يوماً رياضياً مجتمعياً حافلاً جمع أكثر من 3200 مشاركة، تقدمهم قناصل عدد من الدول، ليتحول حي دبي للتصميم وواجهة قناة دبي المائية إلى لوحة جمعت بين مظاهر الفرح والاحتفال والتعايش والتلاقي بين مكونات المجتمع في «طواف دبي الوردي»، الذي أقيم من أجل هدف إنساني، وهو التوعية ودعم جهود مكافحة مرض سرطان الثدي، والتعريف بآثاره.

وشارك في الحدث الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، وسيبيل بفاف قنصل عام المانيا، ودارين صقر قنصل مصر، ونيكول تيودوروفيتشي قنصل عام رومانيا، وناتالي كينيدي قنصل عام فرنسا، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن المنشآت والهيئات والطوارئ بشرطة دبي، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وسالم بن لاحج مدير إدارة العناية بالمرضى في مؤسسة الجليلة.

وشهد طواف دبي الوردي مشاركة أكثر من 1200 مشاركة في مسيرة المشي التي امتدت لمسافة 4 كيلومترات وأكثر من 2000 مشاركة في طواف الدراجات الهوائية الذي امتد لمسافة 15 كيلومتراً، وشارك في الحدث 20 مؤسسة حكومية وخاصة، كما شارك أكثر من 300 متطوع من 3 فرق تطوعية مختلفة، ويأتي هذا اليوم الرياضي المجتمعي الحافل بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي، وأهمية إجراء الفحوصات الدورية للوقاية منه.

وقالت ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية: «شاركت اليوم مع زملائي وفرق العمل بالقنصلية لنكون جزءاً من هذا الحدث الرائع، لنحتفل معاً بالنساء، ونعزز الوعي بأهمية الحفاظ على صحتهن، ونزيد الوعي بمخاطر سرطان الثدي».

وقالت دارين صقر، قنصل عام جمهورية مصر العربية: «أشكر مجلس دبي الرياضي على دعوته لنا للمشاركة في هذا الحدث الرائع، الذي يحمل أهدافاً مهمة، ويمثل حملة إيجابية للتوعية بسرطان الثدي، وهو هدف مهم جداً لجميع السيدات، فالتوعية المستمرة مطلوبة لحماية النساء من مخاطر السرطان، أنا سعيدة بالأجواء الرائعة والتنظيم الرائع، وسنحرص على المشاركة في جميع الفعاليات التي تنظم في دبي».

وقالت سيبيل بفاف، قنصل عام ألمانيا: «لقد تفاجأنا بمشاهدة هذا العدد الكبير من النساء يشاركن في التوعية بالصحة العامة، وهو أمر غاية في الروعة وبالغ الأهمية، خاصة مع مرض سرطان الثدي الذي تجب التوعية بمخاطره لجميع النساء دون استثناء، وأشكر مجلس دبي الرياضي على تنظيمه لهذا الحدث، ودعوته لنا للمشاركة فيه».

وقالت ناتالي كينيدي، قنصل عام فرنسا: «سرطان الثدي هو أكثر الأمراض انتشاراً بين النساء في العالم، ومن الجيد التوعية بأهمية الفحص الدوري وعلاجه في وقت المبكر، وأشكر مجلس دبي الرياضي على تنظيمه لهذه الفعالية، وإنه لشرف لنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث ذي الأهداف النبيلة والمهمة لزيادة الوعي لدى النساء».

وقالت نيكول تيودوروفيتشي، قنصل عام رومانيا: «سعداء بأن نجتمع معاً في هذا الحدث الرائع للتوعية بأهمية الفحص الدوري للنساء، وزيادة الوعي من مخاطر سرطان الثدي. الأجواء رائعة؛ فهناك العديد من الفعاليات الممتعة والفحوصات المجانية، وأشكر مجلس دبي الرياضي على تنظيمه هذا الحدث الرائع، وأتمنى أن أشارك في هذا الحدث كل عام».