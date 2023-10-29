شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسيطر على ألقاب بطولة أبوظبي للكاتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطر منتخب اليابان للكاتا على كافة ألقاب بطولة العالم للكاتا في يومها الأول بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي، التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمشاركة 288 لاعباً ولاعبة يمثلون 35 دولة من مختلف القارات.

وأقيمت البطولة ضمن البطولات العالمية الثلاث الكبرى التي ينظمها اتحاد الجودو، بإشراف الاتحاد الدولي وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي والتي تختتم الثلاثاء بافتتاح بطولة أبوظبي العالمية لقدامي المحاربين للجودو «المخضرمين» في ختام احتفالية اتحاد الجودو التي تنتهى يوم 3 نوفمبر وتشهد مشاركة قياسية بواقع 1054 لاعباً ولاعبة من 65 دولة من بينها 8 منتخبات عربية وهي: السعودية، الكويت، مصر، المغرب، سوريا، لبنان، تونس، والجزائر.

وجاء تتويج الكاتا اليابانية العريقة بفوزها بذهبية منافسات جو نو كاتا للكبار برصيد 442 نقطة، وفي المركز الثاني جاء منتخب ألمانيا برصيد 412 نقطة، وحل ثالثاً منتخب رومانيا برصيد 406 نقطة، ثم إيطاليا في المركز الرابع بفارق نصف نقطة من رومانيا، ثم جاء منتخب فرنسا خامساً برصيد 401.

وتوج الفائزين الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد، برفقة ممثلي الاتحاد الدولي للجودو.