شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتصدر قمة دوري الشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الجولة الثانية من بطولة الدوري العام للشطرنج للرجال والسيدات التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع الأندية، تفوق نادي الشارقة للشطرنج على نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 5.5 مقابل نصف نقطة في المواجهة التي أقيمت بين الناديين بقاعة نادي العين ضمن مسابقة الرجال، ليواصل الشارقة انتصاراته للجولة الثانية، بعدما فاز في الجولة الأولى على نادي دبي للشطرنج والثقافة بنتيجة 4.5 مقابل 1.5 نقطة، فيما نجح نادي دبي في تحقيق الفوز الأول له في المسابقة بتغلبه على نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بنتيجة 4-2 في الجولة التي أقيمت بينهما في ضيافة نادي أبوظبي.

ويتصدر الشارقة الثقافي للشطرنج قمة الترتيب بعد الجولة الثانية برصيد 4 نقاط يليه كل من أبوظبي ودبي وكل منهما يمتلك نقطتين، والعين الرابع من دون نقاط، وتشهد الجولة الثالثة يوم السبت المقبل، مواجهتين، الأولى تجمع بين الشارقة مع أبوظبي بقاعة الشارقة ويستضيف دبي منافسه العين.

وفي منافسات بطولة السيدات، حقق نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، الفوز على نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 4-2؛ وذلك بقاعة نادي العين، وهو الفوز الأول ل«فتيات الشارقة» بعد التعادل في الجولة الأولى أمام نادي دبي للشطرنج والثقافة والذي خسر أمام نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 4-2؛ وذلك بقاعة نادي أبوظبي.

ويتصدر «فتيات الشارقة» قمة الترتيب بعد الجولة الثانية برصيد 3 نقاط يليه العين وأبوظبي وكل منهما يمتلك نقطتين فيما جاء دبي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، ويستضيف دبي منافسه العين في الجولة الثالثة يوم السبت المقبل، فيما يستضيف «فتيات الشارقة» منافسه أبوظبي.

وأكد سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني للاتحاد، أن بطولة الدوري هذا العام تشهد تواجد عدد كبير من الشباب والناشئين دفعت بهم الأندية ومنحتهم الفرصة من أجل اللعب مع الفريق الأول، وهو ما يمثل جيلاً جديداً من اللاعبين الذين يمثلون مستقبل اللعبة، وهو ما يسعى إليه اتحاد الشطرنج من خلال ظهور اللاعبين الجدد الذين يشكلون رافداً للمنتخبات الوطنية.