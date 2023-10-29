أرقام بيلينجهام مع ريال مدريد.. توهج إنجليزي على أراضي إسبانية

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر وافد جديد من قلعة الأسود الثلاثة “بيلينجهام” في الأراضي الإسبانية وخطف الأجواء له في هذا الموسم مع الميرنجي سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأسباني .

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تألق بيلينجهام مع ريال مدريد وكتب تاريخ جديد مع قلعة الميرنجي في الموسم الجديد وسجل أهداف حاسمة لصالح ريال مدريد.

وقاد بيلينجهام ريال مدريد مساء أمس السبت لفوزًا هامًا لصالح برشلونة عندما سجل هدفين في شباك الألماني تير شتيجن وتصدر بعدها ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني .

ويتطلع بيلينجهام خلال فترة مع ريال مدريد لكتابة تاريخ جديد مع الميرنجي وتتويج العديد من البطولات بجانب تحقيق جوائز فردية .

أرقام بيلينجهام مع ريال مدريد مع برشلونة