أرقام بيلينجهام مع ريال مدريد.. توهج إنجليزي على أراضي إسبانية

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر وافد جديد من قلعة الأسود الثلاثة “بيلينجهام” في الأراضي الإسبانية وخطف الأجواء له في هذا الموسم مع الميرنجي سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأسباني .
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تألق بيلينجهام مع ريال مدريد وكتب تاريخ جديد مع قلعة الميرنجي في الموسم الجديد وسجل أهداف حاسمة لصالح ريال مدريد.
وقاد بيلينجهام ريال مدريد مساء أمس السبت لفوزًا هامًا لصالح برشلونة عندما سجل هدفين في شباك الألماني تير شتيجن وتصدر بعدها ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني .
ويتطلع بيلينجهام خلال فترة مع ريال مدريد لكتابة تاريخ جديد مع الميرنجي وتتويج العديد من البطولات بجانب تحقيق جوائز فردية .
أرقام بيلينجهام مع ريال مدريد مع برشلونة
- سجل بيلينجهام خامس هدف لريال مدريد في الكلاسيكو من خارج منطقة الجزاء منذ موسم 2003/04، وهو الأول منذ غاريث بيل في مايو 2018 .
- بيلينجهام هو أول لاعب في ريال مدريد يسجل هدفين على الأقل في أول كلاسيكو له في أي مسابقة في القرن الحادي والعشرين تاريخي .
- ويتصدر بيلينجهام صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف حتي الأن في منافسة شرسة مع الفرنسي جريزمان برصيد 7 أهداف.
- صنع بيلينجهام مع ريال مدريد حتي الان 3 أهداف حتي الأن .
- عادل بيلينجهام رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ولاعب النصر السعودي الحالي حيث بعد 13 مباراة مع ريال مدريد تساوي مع رونالدو 3 هدفًا ولكن تفوق بيلينجهام على رونالدو في صنع الأهداف.