قائمة الإسماعيلي لمباراة الداخلية في دوري نايل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن القائمة التي تخوض لقاء الداخلية مساء غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ5 في دوري المصري الممتاز.

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قائمة الإسماعيلي لمباراة الداخلية:

حراسة المرمى: محمد فوزى - كمال السيد - عبدالله جمال.

خط الدفاع: محمد هاشم - محمد نصر - إياد العسقلانى - حمدى النقاز -محمد دسوقى - عصام صبحى - كريم عرفات - عبدالله حسن.

خط الوسط: محمد حسن - عمر الساعي - عماد حمدى - محمد عبدالسميع - أحمد وجيه -عبدالرحمن مجدى - نادر فرج - مروان حمدى - محمود الشبراوي- محمد وجدى.

خط الهجوم: ياو أنور - باسم مرسى - حسن صابر.

موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية في الدوري المصري:

تبدأ مباراة الإسماعيلي والداخلية مساء اليوم الإثنين الموافق 30 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، و4 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و5 مساءً بتوقيت الإمارات.