حصاد الجولة 11 من الدوري السعودي.. الهلال يتوغل وباتنا يتألق والاتحاد يبتعد

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منافسات الجولة 11 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت الكثير من التغييرات في جدول الترتيب ورصيد الهدافين، وأيضًا على صعيد نتائج المباريات.

شهدت الجولة 11 من منافسات دوري روشن 7 انتصارات وتعادلين، وبطاقة حمراء وحيدة كانت من نصيب اللاعب إياجو سانتوس.

الهلال يوسع الفارق مع الأندية

نجح فريق الهلال في توسيع الفارق بينه وبين أقرب المنافسين له في جدول الترتيب، ويصل إلى 29 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن نادي النصر الثاني في الترتيب، ويمتلك الفريق أقوى خط دفاع في المسابقة بـ 8 أهداف دخلت شباكه.

كما أنه مازال يحتفظ بسجله خالي من الهزائم ليكون الفريق الوحيد بدون هزيمة، ويمتلك ثاني أقوى خط هجوم.

الاتحاد يبتعد في سلم الترتيب

وقع فريق الاتحاد ضحية التعثرات للمواجهة الرابعة على التوالي من أصل 5 تعثرات في الموسم من بينها هزيمتين، ليخسر موقعه في صدارة ترتيب الدوري السعودي ويحتل المركز السادس الآن برصيد 21 نقطة، كما خسر موقعها كصاحب أقوى خط دفاع بـ9 أهداف سكنت شباكه.

مراد باتنا يتألق ويتصدر

قدم مراد باتنا مستوى جيد للغاية مع فريقه نادي الفتح ووصل إلى 7 أهداف يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين خل كريستيانو رونالدو وميتروفيتش وتاليسكا.

كما تمكن مراد باتنا من تقديم 6 تمريرات حاسمة ليكون الأكثر صناعة للأهداف بالتساوي مع رياض محرز ورونالدو.

إياجو سانتوس الأكثر تعرضًا للبطاقات

البطاقة الحمراء التي حصل عليها إياجو سانتوس كانت رقم 15 في الموسم الحالي، ويمتلك مدافع نادي الشباب 5 بطاقات صفراء كأكثر لاعب حصولًا عليها حتى الآن وخلفه 8 لاعبين من الذين حصلوا على 4 بطاقات صفراء أبرزهم طارق حامد وعبدالله الخيبري وعبدالباسط هندي وإيبانيز.