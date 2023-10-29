شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى لم تحتسب فى لقائه مع صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: صن داونز والأهلى

المسابقة: إياب دور نصف النهائي دورى السوبر الافريقي

النتيجة: هدف دون مقابل لصالح صنداونز

حكم الساحة: لويس ديجنيدو

حكام الـVAR: ماريا ريڤيت (بنين) (موريشيوس)، عادل زوراق من المغرب.

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا لم ينجح الحكم البنيني لويس ديجنيدو فى إدارتها نتيجة الخطأ الفادح فى الدقيقة 90، وهى حالة من الحالات التى كان يجب أن يستدعى فيها الـVAR الحكم نتيجة وجود خطأ ضد لاعب الأهلى بيرسى تاو وكانت التفاصيل كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 90 الكرة داخل منطقة جزاء صنداونز يقوم لاعب صن داونز بدفع اللاعب بيرسى تاو وطبقا للمادة 12 وعنصر الدفع، وبالتالى كانت هناك مخالفة واضحة لم يحتسبها الحكم، وللأسف لم يتدخل الـVAR الذى كان حاضرا غائبا فى نفس الوقت.

الشخصية والسيطرة على المباراة: هى الأسوأ منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، حيث كان هناك أكثر من اعتراض من لاعبى صن داونز ولم يكن هناك أى إجراء ضدهم، أيضاً على مستوى التوقع وقراءة اللعب والتمركز كان سيئا، حيث اصطدمت الكرة بالحكم ثلاث مرات على مدار شوطى المباراة، وهذا نادرا ما يحدث للحكام المحليين فما بالك بالمستوى الدولى والنخبة الأفريقية.

الحكمان المساعدان: لم توجد هناك اختبارات صعبة ولكن أشارا إلى حالات التسلل وتعاونا مع الحكم بشكل جيد فى الأخطاء القريبة منهما.

حكام الـ VAR: خطأ فادح بعدم التدخل والاستدعاء فى الدقيقة 90 فى ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى.