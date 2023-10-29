شكرا لقرائتكم خبر عن شيكا ينهى الشوط الأول متقدما للطلائع على سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش وسيراميكا، بتقدم الطلائع بهدف دون رد، في اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الخامسة من بطولة دوري nile.

وسجل هدف تقدم طلائع الجيش جودوين شيكا من ضربة رأس متقنة، بعد كرة عرضية من يسري وحيد فى الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وضم تشكيل الطلائع كلا من: حراسة المرمى: عماد السيد، الدفاع: أحمد عبدالرحمن، محمد فتح الله، خالد سطوحي، أحمد متعب، الوسط: علي حمدي، فريد شوقي، يسري وحيد، عبدالرحمن شيكا، كريم طارق، الهجوم: جودوين شيكا أوكوارا.

فيما ضم تشكيل سيراميكا كلا من: حراسة المرمى: محمد بسام ، خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني، خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة، خط الهجوم: چون ايبوكا.

ويحتل فريق سير اميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر أيضا مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف أيضا.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 لقاءات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكهم 3 أهداف.