مانشستر سيتي يضرب يونايتد بثلاثية مع الرأفة ( فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق مانشستر سيتى الفوز على نظيره مانشستر يونايتد، بنتيجة 3-0، فى ديربى مانشستر الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدورى الإنجليزي.

أحرز النرويجى إيرلينج هالاند الهدف الأول لفريق مانشستر سيتى عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 26 من زمن ديربى مانشستر.

وأضاف الهداف النرويجى هالاند الهدف الثانى فى شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 49 من زمن اللقاء.

وأحرز فيل فودين الهدف الثالث فى نظيره مانشستر يونايتد، بالدقيقة 76 من زمن ديربى مانشستر.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر توتنهام.

بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن في ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة.