شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحقق رقماً فريداً في «أنفيلد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بقي ليفربول في صلب المعركة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه السابع، وذلك على حساب ضيفه نوتنغهام فورست 3-0 الأحد في المرحلة العاشرة.

حسم ليفربول اللقاء في شوطه الأول بعدما أنهاه متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما في غضون أقل من أربع دقائق، الأول عبر البرتغالي ديوغو جوتا الذي كان في المكان المناسب لمتابعة كرة صدها الحارس للأوروغوياني داروين نونييس إثر هجمة مرتدة سريعة (31)، والثاني عبر الأخير بالذات بعدما وصلته الكرة من عرضية للمجري دومينيك سوبوسلاي (35).

وانتظر فريق كلوب حتى الشوط الثاني لتسجيل الهدف الثالث عبر المصري محمد صلاح الذي استفاد من خطأ فادح للحارس الأمريكي مات تورنر الذي خرج من منطقته لمحاولة قطع كرة طويلة من سوبوسلاي، لكنه لم يصل إليها ما فتح الطريق أمام «الفرعون» كي ينفرد بالمرمى ويسجل في الشباك الخالية (77)، رافعاً رصيده الشخصي الى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم و10 في جميع المسابقات.

وحسم النجم المصري النقاط الثلاث لفريقه ليرفع رصيده إلى 23 في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام المتصدر.

وكشفت الإحصائيات أن محمد صلاح أصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في كل من المباريات الخمس الافتتاحية على أرضه«أنفيلد رود» في الدوري الإنجليزى.

وجاء صلاح ثالثاً فى القائمة بعد ثنائي ليفربول السابقين هاري تشامبرز الذى حقق الرقم عام 1922، وجون ألدريدج عام 1987.