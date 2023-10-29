شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت عقوبة إيقاف غنام في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

ثبتت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف المدافع الدولي سلطان الغنام 4 مباريات رسمية في جميع المسابقات الرسمية محلياً بناء على تقرير حكم مباراة النصر وأبها في الجولة التاسعة من الدوري.

ورفضت اللجنة استئناف النصر شكلاً كون مدة الإيقاف 3 مباريات دون مباراة الإيقاف التلقائي.

في غضون ذلك تباينت آراء القانونيين كون قرار الانضباط تضمن نصاً أحقية النصر بالاستئناف على القرار ما بين مؤيد لقرار الاستئناف الذي يستند إلى تعديل في اللائحة وبين معارف كون التعديل لايستند لقانون ، ولم تبد إدارة النصر أي تعليق على القرار.