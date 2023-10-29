شكرا لقرائتكم خبر الجزائر تراقب أزمة ريان شرقي مع ليون الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الإيطالي فابيو غروسو، مدرب نادي أولمبيك ليون، عدم استدعاء ريان شرقي لمواجهة مضيفه أولمبيك مارسيليا،، ضمن الجولة 10 من الدوري الفرنسي.

وجاء هذا القرار ليؤكد الأزمة الراهنة التي يعيشها نادي ليون بين المدرب الإيطالي ولاعبه ذي الأصول الجزائرية، شرقي، الذي استبدله غروسو ما بين شوطي مباراة كليرمونت فوت الماضية في «الليغ 1».

وباستبعاد صاحب 20 عاما من قائمة ليون المعنية بمواجهة أولمبيك مارسيليا، بالإضافة إلى استبداله بين شوطي لقاء كليرمونت فوت، قد يخرج من حسابات تيري هنري مدرب المنتخب الفرنسي لأقل من 23 عاما، وتقل فرصه في المشاركة مع «الديكة» في أولمبياد باريس 2024.

وفي هذه الحالة ستزيد حظوظ الاتحاد الجزائري لكرة القدم وجمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري في إقناع شرقي بتغيير جنسيته الرياضية وتمثيل منتخب «الخضر».