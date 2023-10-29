الفتح يقتحم مربع الكبار.. والشباب يرمي خسائره على التحكيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ابتعد فريق الهلال بالصدارة نقطيا، حيث حقق 29 نقطة في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد حسمه مواجهة الكلاسيكو أمام النادي الأهلي بثلاثية في شباك السنغالي إدوارد ميندي، واصل من خلالها سلسلة نتائجه الإيجابية دون خسارة، محكما قبضته على صدارة الدوري بعد مضي الجولة الحادية عشرة من مباريات دوري روشن .

في حين صعد فريق النصر لوصافة الترتيب برصيد (25 نقطة)، بعد تجاوزه الفيحاء بثلاثية، مستغلا تعثر فريقي التعاون والاتحاد بالتعادل الإيجابي أمام الخليج والحزم، بينما قفز فريق الفتح لرابع الترتيب بـ23 نقطة بعد فوزه على مستضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف.

فيما تراجع فريق الشباب وعاد لمسلسل خسائره بعد سقط في فخ أبها بهدف مقابل هدفين متلقيا خسارته الخامسة هذا الموسم، دفعت إدارة النادي العاصمي لإصدار بيان صحفي أبدت فيه استيائها من الأخطاء التحكيمية المؤثرة وعزمها الاستعانة بطواقم أجنبية في جميع مباريات الفريق التي سيخوضها على أرضه وخارج قواعده.

الهلال يتربع على صدارة الدوري

ألحق فريق الهلال النادي الأهلي بجاره الاتحاد بتغلبه عليه بثلاثة أهداف لهدف، محلقا في مقدمة ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما سيطر على مواجهة الكلاسيكو عرضا وطولا وسجل فوزه التاسع دون خسارة، بينما تراجع النادي الأهلي للمركز الخامس باثنين وعشرين نقطة .

النصر يعبر الفيحاء

عبر فريق النصر مستضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف لهدف، في مواجهه شهدت تألق مهاجمه البرازيلي أندرسون تالسكا (هدفين) رغم تواضع دفاعه، ليصعد للوصافة بفارق أربعة نقاط عن المتصدر الهلال، بينما زادت أوضاع الفيحاء سوءا بعد خسارته الآسيويه أمام العين برباعية.

الاتحاد يواصل النزف النقطي

واصل فريق الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو نزف النقاط أمام ضيفه الحزم بالتعثر بالتعادل الايجابي بهدفين لكليهما، في لقاء شهد ردة فعل غاضبه من جماهير العميد التي نددت بأداء الفريق الباهت مطالبة بإقالة سانتو والتعاقد مع مدرب بديل لإنقاذ الفريق المقبل على مشاركة عالمية بكأس العالم للأندية التي سيستضيفها الفريق في ديسمبر المقبل.

التعاون يغرق في الخليج

أوقف أبناء الدانة (فريق الخليج) فورة وانتصارات ضيفهم التعاون بخطف نقطة من أمام الوصيف بالجولة الماضية في مباراة شهدت سيطرة تعاونية قبل أن تنتهي صافرتها بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله .

الفتح يقتحم مربع الأقوياء

اقتحم فريق الفتح مربع أندية الصدارة محتلا المركز الرابع برصيد 23 نقطة، بعد عودته للأحساء بانتصار مهم بهدفين لهدف أمام مستضيفه الرائد بفوز سابع صعد به لمركز متقدم بسلم ترتيب دوري روشن، بينما استقر الرائد في مذيلة الترتيب متلقيا خسارته الثامنه كأكثر الفرق تعثرا.

ريمونتادا اتفاقية في الشرائع

تحت زخات المطر قلب فريق الاتفاق بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفين جيرارد الطاولة في وجه مستضيفه الوحدة بعد أن حول خسارته لفوز ثمين في آخر دقائق المباراة بثلاثة أهداف لهدفين، في حين تلقى الوحدة خسارته السادسة هذا الموسم.

ضمك يواصل صحوته

حسن فريق ضمك من مركزه بسلم ترتيب الدوري بفوز ثالث هذا الموسم جاء من شباك ضيفه الأخدود في المحالة، في حين تجاوز فريق الطائي ضيفه الرياض بثلاثة أهداف لهدفين.

الدون يتصدر الهدافين

ارتفع المعدل التهديفي لفرق دوري روشن السعودي للمحترفين بالجولة الحادية عشرة، حيث بلغت حصيلة التهديف 32 في المواجهات الـ8، بينما تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر قائمة هدافي دوري روشن برصيد 11 هدفا رغم صيامه عن التهدف بالجولة 11.