الهلال يسعى لحجز مقعده في ربع نهائي كأس الملك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستأنف فريق الهلال حامل اللقب عند التاسعة مساء اليوم مشواره في بطولة كأس الملك، وذلك عندما يستضيف فريق الحزم على ملعب استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض ضمن مباريات الدور 16 من البطولة.

ويدخل الهلال مباراته بمعنويات عالية بعد فوزه قاريا على فريق مومباي الهندي بسداسية وفوزه محليا في كلاسيكو الكرة السعودية أمام فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف الجمعة الماضي مواصلا بذلك صدارته في دوري أبطال آسيا ودوري روشن السعودي للمحترفين.

من جانبه، يحاول الحزم تحقيق مفاجأة كبرى في البطولة وإقصاء حامل اللقب فريق الهلال واستغلال فترة الإرهاق التي يمر بها الفريق الأزرق، ويضم الفريق عناصر مميزة يأتي أبرزها باداموسي بالإضافة للهداف فايز سليماني بينما يقود الدفة الفنية دانيال كارينيو مدرب فريق النصر السابق.

وصل فريق الهلال إلى دور الـ16 بعد فوزه على فريق الجبلين بهدف دون مقابل سجله البرتغالي روبن نيفيز في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة حائل، بينما وصل فريق الحزم إلى نفس الدور بعد تغلبه بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فريق العربي سجلت عن طريق فايز سليماني هدفين ومحمد الثاني هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الرس.

إلى ذلك يأمل الخليج وضيفه ضمك في التواجد في الدور التالي للمسابقة عندما يلتقيان باليوم ذاته.

ويقدم الفريقان مستويات متوسطة في الدوري، حيث يحتل الخليج المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، وضمك المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

ويلتقي أيضا النجمة مع الفيصلي في مباراة يسعى كل منهما إلى التواجد في ربع النهائي وحمل لواء أندية الدرجة الأولى في المسابقة الغالية.

وكان النجمة أقصى الرائد بعد الفوز عليه 2-1، فيما أطاح الفيصلي بضيفه الطائي 2-0.

ويحتل النجمة المركز التاسع في الدرجة الأولى برصيد 11 نقطة، وتحسنت نتائجه في المراحل الأخيرة، في حين يحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 14 نقطة، وتراجعت نتائجه في المراحل الثلاث الأخيرة التي لم يعرف خلالها طعم الفوز بعدما خسر أمام القادسية قبل أن يتعادل مع البكيرية ثم الباطن.