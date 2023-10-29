شكرا لقرائتكم خبر تتويج بطل الملاكمة تايسون فيوري بحزام موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض، توّج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أمس في منطقة Kingdom Arena بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل تايسون فيوري بحزام موسم الرياض، بعد تغلبه على منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل فرانسيس أنجانو.

وافتتحت فعاليات موسم الرياض 2023، تحت شعار Big Time بحضور عدد من منسوبي الهيئات الدبلوماسية في المملكة، والفنانين والرياضيين، ومن أبرزهم نجم كرة القدم العالمية والبرازيلية الظاهرة رونالدو، إضافة إلى نجم المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، والملاكم السياسي الفلبيني ماني باكياو، وملاكم القرن الأمريكي لينوكس لويس، والملاكم العالمي لاري هولمز الذي حقق لقب بطل العالم للوزن الثقيل وحافظ عليه مدة 7 سنوات.

وشهد الجمهور لانطلاق المواجهة التاريخية لنزال أشرس رجل على وجه الأرض بين فرانسيس أنجانو ونظيره تايسون فيوري على حزام موسم الرياض.

ومر نزال البطلين العالميين بعشر جولات شهدت تبادلا للضربات واللكمات، واستطاع أنجانو إسقاط منافسه على الأرض في الجولة الثالثة، إلا أن الفوز بمجموع نتائج الجولات كان من نصيب البريطاني تايسون فيوري.

وعقب النزال صرح فرانسيس أنجانو بأنه سيعود بتدريب أكثر وخبرة أكبر، مؤكدا أنه الآن يمتلك الثقة الكاملة بقدراته، حيث أمضى ثلاثة أشهر ونصف في التمرين، فيما أكد الفائز بالنزال تايسون فيوري أن خصمه كان قويا، واستطاع أن يثبت قدراته ومكانته في رياضة الملاكمة.

ويتميز حزام موسم الرياض الذي سلمه المستشار تركي آل الشيخ للفائز فيوري بصناعته اليدوية التي تحمل شعار موسم الرياض 2023، ولون العلم السعودي الأخضر، إضافة إلى كونه الوحيد من نوعه في العالم، الذي تم التنافس عليه بالملاكمة وفنون القتال في آن واحد.