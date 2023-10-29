إنتر ميلان يعود لصدارة الدوري الإيطالي بفوز صعب على روما

انتهت أحداث مباراة إنتر ميلان ضد روما، التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2023 – 2024.

وحقق فريق إنتر ميلان فوزا ثمينا على حساب روما بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة 10 من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء هدف إنتر ميلان الوحيد عن طريق ماركوس تورام بالدقيقة 81 من عمر المباراة.

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وباءت محاولات نادي روما الإيطالي لإدراك التعادل بالفشل، واستمر تفوق النيروتزوري حتى أطلق حكم المباراة صافرته باعلان الإنتر فائزًا.

وبتلك النتيجة يرفع إنتر ميلان رصيده إلى 25 نقطة ويتقدم لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقا بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي تراجع للمركز الثاني.

فيما توقف رصيد روما عند 14 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.