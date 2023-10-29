كالياري يحقق أقوى ريمونتادا في تاريخ الدوري الإيطالي

سجل فريق كالياري بقيادة مدربه كلاوديو رانييري، أقوى عودة في تاريخ الدوري لإيطالي بالموسم الحالي 2023 – 2024.

وحوّل كالياري تأخره 3-0 على أرضه أمام فروزينوني إلى فوز بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإيطالي.

وجد كالياري نفسه متأخرًا 3-0 بحلول الدقيقة 49 بعد أن استقبل هدف ماركو بريسيانيني وثنائية ماتياس سولي في الشوط الأول.

وتأخرت بداية عودة أصحاب الأرض في النتيجة حتى الدقيقة 72 عندما سجّل البديل جايتانو أوريستانيو ثم قرّب أنطوان ماكومبو النتيجة 3-2 بعدها بأربع دقائق.

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وأدرك البديل بافوليتي، الذي شارك في الشوط الثاني، التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وسجل هدف الفوز بعدها بدقيقتين.

ويعد هذا الفوز الأول لفريق كالياري في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ورفع كالياري رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الكالتشيو، بينما تجمد رصيد فروزينوني عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.