التشكيل الرسمي لمباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي

أعلنت الأجهزة الفنية لفريقي نابولي وميلان، عن التشكيل الرسمي لخوض المباراة المرتقبة بين الطرفين في بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق نابولي نظيره ميلان، اليوم الأحد، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويدخل ميلان المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، فيما يقع نابولي في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

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تشكيل نابولي أمام ميلان

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – ناتان – ماريو روي.

خط الوسط: إيلف إلماس – ستانيسلاف لوبوتكا – بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو – جياكومو راسبادوري – خيفيتشيا كفاراستخيليا.

تشكيل ميلان أمام نابولي:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا – بيير كالولو – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تيجاني ريندريز – رادي كرونيتش – يونس موسى.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو – رافائيل لياو.