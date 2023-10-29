مانشستر يونايتد يحقق رقمًا سلبيًا غائبًا منذ 37 عامًا بعد خسارته أمام السيتي

حقق فريق مانشستر يونايتد رقمًا سلبيًا تاريخيًا بعد خسارته المدوية أمام مانشستر سيتي في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

واستضاف ملعب “الأولد ترافورد” مباراة الفريقين في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، حيث خسر مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.

وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” العالمية أن مانشستر يونايتد خسر نصف مبارياته، في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث فاز في 5 مباريات وخسر مثلها.

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وأوضحت الشبكة العالمية أن ذلك المعدل يمثل أكبر عدد من الهزائم بالنسبة للفريق في أول 10 مباريات في الدوري، منذ موسم 1986/87.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

فيما رفع نادي مانشستر سيتي رصيده إلى 24 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري.