شوط أول سلبي بين الوداد والترجي في دوري السوبر الإفريقي

حسم الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، ونظيره الترجي التونسي، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، بالتعادل السلبي دون أهداف.

ولم يشهد الشوط الأول بين الترجي والوداد، تسجيل أي أهداف من الجانبين، رغم تبادل الهجمات بينهما على مدار أحداث النصف الأول من المباراة.

وكان الترجي التونسي قد دخل المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. معز بن شريفية

وفي خط الدفاع.. رائد بوشنيبة، اسامة السهيلي ،ياسين مرياح ، محمد امين توغاي

وفي خط الوسط.. غيث الوهابي ،حسام تقا ،يان ساسي ،حسام غشة

وفي الهجوم.. اسامة بوقرة ، رودريجو رودريجز

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بينما ضم تشكيل الوداد كل من:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود – يحيى عطية الله – حركاس – أيمن أبو الفتح.

خط الوسط: زكريا الدراوي – سفيان أحناش – يحيى جبران .

خط الهجوم: محمد أوناجم – هشام بوصفيان – الشرقي البحري