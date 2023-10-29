الوداد يفوز على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، في تحقيق الفوز أمام نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

افتتح التهديف، هشام بوصفيان في الدقيقة 35 من صناعة سفيان أحشان، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد.

ولم يشهد الشوط الثاني من المباراة تسجيل أي أهداف من جانب الفريقين، لينتهي اللقاء بفوز الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي ونظيره الترجي التونسي، في دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر المقبل.

وتبدأ أحداث المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.