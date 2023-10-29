سنفوز عليك في القاهرة.. مدرب صن داونز يوجه رسالة قاسية إلى كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صنداونز، رسالة إلى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عقب إدلاء الأخير عن أن فريقه سيتمكن من تحقيق الفوز في القاهرة بأكثر من هدف والتأهل للمباراة النهائية.

وخسر الأهلي بهدف نظيف من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد لوفتوس، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

سجل ثابيلو ماسيكو هدف صن داونز في الدقيقة 53، حيث يلعب الفريقان مباراة الإياب الأربعاء المقبل على استاد القاهرة في الثامنة مساءً.



ورد موكوينا ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، قائلًا: "أعتقد أن فرص الأهلي ستكون أكثر في مباراة القاهرة، لكن علينا أن نضغط عليهم هناك، وقادرون على تسجيل الأهداف في القاهرة والتأهل للنهائي".



وأكد أن ألأهلي يعلم جيدًا قوة صنداونز خاصة في استاد القاهرة، والفريق استطاع الفوز في كثير من اللقاءات الخارجية وتحديدًا أمام الأهلي.