الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على اليونايتد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث قمة الجولة العاشرة التي أقيمت بين مانشستر سيتي واليونايتد، اليوم الأحد في تمام الساعة الـ5.30 مساء.

وفاز فريق السيتي على منافسه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

سجل هدف مانشستر سيتي الأول، إيرلينج هالاند في الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف السيتي الثاني، إيرلينج هالاند في الدقيقة 49 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف السيتي الثالث، فيل فودين في الدقيقة 80 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده لـ24 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل اليونايتد المركز الثامن برصيد 15 نقطة.