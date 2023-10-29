سمير عثمان: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام صن داونز ولم تحتسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



كشف سمير عثمان المحلل التحكيمي، حقيقة أحقية فريق كرة القدم بالنادي الأهلي الحصول ركلة جزاء أمام صن داونز في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الأحد، ببطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال "عثمان"، في الاستوديو التحليلي، عبر قناة "أون تايم سبورت"، اليوم الأحد، إن الأهلي استحق ركلة جزاء بسبب خطأ مدافع صن داونز عبد المنعم بوطويل ضد بيرسي تاو،

وأضاف، قائلًا: "في دفعه من لاعب صن داونز أفقدت لاعب الأهلي التوازن وهو يركض أو في الهواء، لا يوجد دفع بسيط بل كان دفع قوية، ويعتبر ركلة جزاء صحيحة، وكان لابد من إعادة هذه الكرة في تقنية الـVAR".



وتابع: "بيرسي تاو كان ممكن يلعب الكرة أو يستلمها على صدره ولم يستطيع لعبها بسبب دفعه لاعب صن داونز".

سجل ثابيلو ماسيكو هدف فوز فريق صن داونز على حساب الأهلي، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 1/0، باستاد لوفتوس، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صن دوانز على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي السوبر الأفريقي، في المباراة المقامة على ملعب ستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.