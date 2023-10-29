أولى أزمات المجلس.. الزمالك يُفاجَأ بديون 80 مليون جنيه لهؤلاء عن الموسم الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك الزمن من أجل صرف مستحقات اللاعبين المتبقية من الموسم الماضي، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن لاعبو الزمالك يحق لهم الحصول على مستحقات من الموسم الماضي بقيمة 80 مليون جنيه.

أضاف المصدر: لاعبو الزمالك لم يحصلوا على أي مستحقات من الموسم الجديد، وطالبوا بها، وهناك حلول حاليا من أجل حل الأزمة سريعا.

وأوضح المصدر: مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعا مع اللاعبين في الساعات المقبلة، لشرح خطة الفترة المقبلة علاوة على منحهم المستحقات القديمة.