وليد صلاح الدين عن خسارة الأهلي: "الحمد لله النتيجة خلصت 1-0"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



شن وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، هحومًا حادًا بسبب الأداء الذي ظهر عليه لاعبو فريق الأهلي خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، والتي خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.

وقال "صلاح الدين"، في الاستوديو التحليل عبر فضائية "أون تايم سبورت"، اليوم الأحد، أن الفريق لم يكن موفقًا ولم يقدم الأداء المطلوب منه في مباراة اليوم، متابعًا الأهلي في مباراة اليوم كان أسوأ من النتيجة.

وأضاف، قائلًا: "كل اللاعبين خارج الفورمة من أول الشناوي لغاية صلاح محسن.. الحمد لله المباراة خرجت 1- 0، وإن شاء الله هنكسب 2-0 مستريح لو اللاعبين في حالتهم الفنية، واللعب بأسلوب مختلف".

وأوضح أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لم يكن موفقًا في الخطة والأسلوب الذي لعب به المباراة، وكان يجب على الفريق الاستحواذ على الكرة في منتصف الملعب، مؤكدًا أن الأهلي لم يستحوذ على المباراة الذي كان لصالح فريق صن دوانز، حيث وصل إلى 75% هذا رقم مرعب في الاستحواذ.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صن دوانز على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي، في المباراة المقامة على ملعب ستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.