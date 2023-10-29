"الشحات بدلًا من تاو".. متعب يختار رباعي هجوم الأهلي أمام صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



كشف عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن التشكيلة الهجومية المثالية الأفضل للأهلي لكي يستطيع الفوز على فريق ماميلودي صن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وقال "متعب"، في لقائه على فضائية "اون تايم سبورت"، اليوم الأحد، أن فريق صن داونز متمرس وقادر على صناعة الفرص ويقدم كرة هجومية، لأن اللاعبين لديهم ثقة كبيرة في المدرب وفي أنفسهم.

وأضاف أن كولر عليه أن يبدأ برباعي الهجوم رضا سليم وحسين الشحات ومحمود كهربا، ومحمد مجدي أفشة، ولا يتم الدفع بالجنوب أفريقي بيرسي تاو منذ بداية المباراة لأن التوفيق غائب عنه في المباريات الثلاثة الماضية.

وتعرض صلاح محسن، لانتقادات من جماهير الأهلي، بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة صن داونز، ليدافع عنه متعب قائلًا: "ظروف اللعب وطريقته أمام صن داونز، لا تساعد أي لاعب على الظهور بمستوى جيد، طريقة اللعب ماتظهرش أي حد، حتى صلاح محسن، مش عاوزه يزعل، أنا لو مكانه مش هعمل أي حاجة لأن مفيش كورة جاتله".

وخسر الأهلي بهدف نظيف من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد لوفتوس، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن داونز مجددًا في لقاء العودة بدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي يوم الأربعاء المقبل 1 نوفمبر.