الوداد المغربي يفوز على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح فريق الوداد المغربي في تحقيق الفوز على نظيره الترجي التونسي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ضغط فريق الوداد منذ البداية باحثا عن التقدم، والتزم فريق الترجي في المناطق الدفاعية مع تنظيم هجمات مرتدة.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق هشام بو صفيان لفريق الوداد المغربي في الدقيقة 58.

ويتأجل حسم التأهل للمباراة النهائية، لمواجهة العودة بين الترجي التونسي والوداد المغربي، التي تقام يوم الأربعاء المقبل على استاد رادس.